شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.1% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى عجمي، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018 /2019 بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

وأوضح «عجمى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بالمحافظة بلغ 82 ألفا و699 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 70 ألفا و352 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

وأشار إلى أن عدد الناجحين من البنين 34 ألفا و601 طالب، بنسبة نجاح 83.1% والفتيات 35 ألفا و751 طالبة بنسبة نجاح 89%.