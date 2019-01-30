شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تعلن عن 20 وظيفة أكاديمية شاغرة بكلية الفنون الجميلة (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن حاجة الجامعة لشغل عدداً من الوظائف الأكاديمية شاغرة «معيدين، مدرسين مساعدين، مدرسين»،بكلية الفنون الجميلة، مشيراً انه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص اوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم بكل دقة وحيادية.

وأشاد الدكتور محمد ثابت بداري عميد الكلية أن الإعلان يتضمن الحاجة إلى شغل 20 وظيفة ( 4 معيد- 12 مدرس مساعد- 4 مدرس ) بأقسام الكلية والتي تشمل قسم العمارة والديكور والتصوير والنحت والجرافيك.

ومن جانبه أوضح عميد الكلية، أنه لابد أن يكون المتقدم لوظيفة معيد مستوفياً لكافة الشروط الواردة بالقوانين رقم ( 49) لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات وقانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية وان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من أحد الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم (49) لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته.

وأن يكون المتقدم لوظيفة المدرس المساعد من خريجي كلية الفنون الجميلة أو كلية الهندسة بالنسبة للمتقدمين لقسم العمارة وان يكون حاصلا على درجة الماجستير في التخصص المطلوب ويفضل ان لا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما عند الاعلان أما المتقدم لوظيفة مدرس فيجب أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب ويفضل ان لا يزيد سن المتقدم عن 45 عاما عند الاعلان.

ومن الجدير بالذكران كافة الطلبات تقدم بإسم الأستاذ الدكتورمحمد ثابت بداري عميد كلية الفنون الجميلة بمقر الكلية خلال الفترة 31/1/2019 حتي 14/2/2019 م، وللاطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف يمكن الرجوع إلى موقع الجامعة ( www.aun.edu.eg/jobs ( وموقع بوابة الحكومة الإلكترونية (http://jobs.gov.eg/jobs).