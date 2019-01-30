شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: علاقات تاريخية وعميقة تربط الكنيستين القبطية والسريانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك مار أفرايم أغناطيوس الثانى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والوفد المرافق له.

وقال البابا إنه تربط الكنيستين القبطية والسريانية علاقات تاريخية وعميقة عبر التاريخ، مضيفا أن «اليوم بمثابة عيد حقيقي نفرح فيه باستقبال أشقائنا وأحبائنا من الكنيسة السريانية». وأضاف أن «الكنيسة تحتفل اليوم بعيد القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبنة في كل العالم، وأن تزامن زيارة قداسة البطريرك مار أفرايم أغناطيوس الثانى يجعل فرحنا مضاعفا».

وكان البابا تواضروس الثاني كلف وفدا كنسيا لاستقبال بطريرك الكنيسة السريانية الشقيق لدى وصوله إلى مصر في زيارة تستمر 3 أيام، وضم الوفد الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس عزبة الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على ديري الأنبا توماس بالخطاطبة، والأنبا موسى بالعلمين، والقس أنجيلوس إسحق سكرتير قداسة البابا، وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.