شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في المؤتمر الإقليمي حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه بالشارقة‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور إيهاب فهمي، رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، ممثلا عن وزارة الآثار، في فعاليات افتتاح المؤتمرالإقليمي حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والمقام بإمارة الشارقة بدولة الإمارات في الفترة من 28 إلى 31 يناير.

وأوضح فهمي أن فعاليات اليوم جاءت بحضور العديد من الممثلين الرسميين للدول العربية، وخبراء دوليين من اليونسكو، حيث يناقش المؤتمر العديد من المحاور حول كيفية إدارة التراث الثقافي الغارق في الوطن العربي ودور التعاون الإقليمي العربي في ضوء اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي الغارق.

المؤتمر الأقليمي حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه بالشارقة

وأضاف أن الفعاليات متضمنة كلمة لكل ممثلي الدول العربية، وخبراء اليونسكو يعرض خلالها دور بلادهم في متابعة وحماية التراث الثقافي الغارق، حيث جاءت كلمة مصر لتسلط الضوء على دور مصر في إدارة تراثها الثقافي الغارق وعرضه على الجمهور مع مراعاة القوانين الخاصة بحماية الآثار والرؤيه المستقبلية لإدارتها، ومدى تطور مجال البحث الآثري تحت الماء وتطوير وادارة المواقع الآثرية الغارقة في مصر فضلا عن تشجيع عمل البعثات الاثرية المصرية والأجنبية.

وأشار إلى أن دائرة الحوار ستستمر خلال أيام المؤتمر الثلاث لمناقشة مشاكل التراث الغارق في المنطقه، بهدف تبادل الخبرات، والخروج بتوصيات نهائية للتعاون الإقليمي في الحفاظ وإدارة التراث الغارق.