شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فرع المقاولين العرب بسيناء: افتتاح كوبريين عائمين على القناة بالسويس والإسماعيلية قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مبارك منصور، رئيس فرع المقاولين العرب بسيناء، أن حجم المشروعات التى انتهت ويتم إنشاءها خلال العام الجاري تخطت مليارين جنيه، وأبرزها كوبريين عائمين في انتظار الافتتاح الرئاسي لهما، أحدهما فى السويس، والآخر في الإسماعيلية قريبا، بتكلفة تصل إلى 160مليون جنيه، ضمن 5 كبارى نفذتهم الشركة بتكلفة تصل إلى 750 مليون جنيه.

ووصف «مبارك»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، المشروعات التى تتم فى مصر بجميع المحافظات من البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة وقطاعات البترول والكهرباء والصرف الصحي والعاصمة الجديدة، بأنه «إعجاز، وليس إنجاز فيما يتعلق بالسرعة التى تتم بها»، لافتا إلى أن حجم المشروعات بسيناء زاد أكثر من 6 أضعاف منذ تولى الرئيس السيسي المسؤولية.

وكشف «مبارك» عن عودة الشركة للعمل بكافة المشروعات الخاصة بها بشمال سيناء بعد استقرار الأوضاع الأمنية بها، مؤكدا أن الشركة قدمت عددا من الشهداء والمصابين سقطوا في معركة مصر ضد الإرهاب التى تقودها الدولة، وأن هناك أكثر من 1500 من العاملين يمثلون قوة العمل بالفرع يرفعون شعار «النصر أو الشهادة» نفس شعار أبناء الجيش والشرطة، لأنهم يدركون أنهم فى معركة تنمية، مشددا على أن هناك تعاون كامل بين الشركة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى العديد من المشروعات التنموية.

ووجه «مبارك» الشكر للرئيس السيسي الذي حرص على أن يقود الدراجة فى الطريق الأوسط بشرم الشيخ، الذى نفذته الشركة بطول 12 كيلو متر، بتكلفة 240مليون جنيه، وهو من المشروعات الكبيرة التى نفذتها الشركة فى شرم الشيخ خلال المؤتمرات الرئاسية الأخيرة.

وأعلن «مبارك» استئناف العمل بمشروع وادي التكنولوجيا بوسط سيناء، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه فى المرحلة الأولى، وتتضمن استكمال البنية الأساسية ضمن مشروعات الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة بقيادة الفريق مهاب مميش، وتنتهى بنهاية العام الجاري.

وأكد مدير فرع سيناء العمل في مشروع إقامة أضخم محطة معالجة الصرف بجوار ترعة السلام بطاقة 5مليون متر يوميا، بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية والمساهمة فى مشروع ربط العين السخنة ببورسعيد بطول يصل إلى 95كيلو متر عبر بحيرة المنزلة حيث تنفذ الشركة 8كيلو متر داخل مياه البحيرة.