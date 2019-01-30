شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنتهي من تسكين ٨٢ أسرة متضررة من انهيار صخرة بمنشية ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من نقل 82 أسرة متضررة من حادث انهيار صخرة بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة إلى حي الأسمرات الذي وقع، مساء الثلاثاء، دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

وقال محمد السيد، مدير التضامن الاجتماعي بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن «تضامن القاهرة انتهت من تسكين 82 أسرة في أحياء الأسمرات 1 و2 و3 للأسر المتضررة من حادث انهيار جزئي لصخرة في منشية ناصر، وإن وزارة التضامن حرصت على تقديم أوجه الرعاية الكاملة للأسر التي تضررت من الواقعة.

وأكد «السيد» أن «المتضررين يعيشون الآن في شقق مجهزة بأعلى تجهيز من وزارة التضامن، وتم دعم بعض الأسر ببطاطين زيادة وتم توزيع مواد غذائية ووجبات ساخنة على جميع الأسر لحين تجهيز وجبات في شققهم الجديدة».

وأوضح أن «الانهيار الذي حدث كان جزئيا في الصخرة، وتفاديا لحدوث مشاكل تم الاتفاق بين وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة، لنقل جميع الأسر التي من الممكن أن تتضرر من انهيار الصخرة بشكل كامل»، مشيرا إلى أن «التضامن جهزت الشقق بأعلى مستوى من فرش وأجهزة كهربائية، وأن المكان يتميز بوجود خدمات صحية من مستشفيات وصيدليات وخدمات تعليمية من مدارس وحضانات على أعلى مستوى، وأن محافظة القاهرة هي التي وفرت الشقق».

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تلقت تقريرا من مدير تضامن القاهرة، يفيد بوصول عدد الأسر إلى 82 أسرة متضررة من انهيار جزئي في صخرة بمنشية ناصر، وعلى الفور، اتخذت الإجراءات اللازمة لنقل المتضررين إلى منطقة الأسمرات في الوحدات التي قام بنك ناصر الاجتماعي بتأسيسها منذ أيام تمهيدا لنقل سكان المناطق الخطرة إليها.