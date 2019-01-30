شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض «إجازة نصف العام» بأرض المعارض غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الهيئة العامة للمعارض، معرض «إجازة نصف العام»، والذي تنطلق فعالياته صباح غد الخميس، ويستمر حتى 9 فبراير المقبل بأرض المعارض بمدينة نصر، على مساحة إجمالية تبلغ 15 ألف متر مربع.

ويشارك بالمعرض العديد من محافظات مصر، وتشمل: «البحيرة – المنوفية – القاهرة – الجيزة– أسوان – الوادي الجديد – سوهاج – المنيا – الإسماعيلية – شمال سيناء – جنوب سيناء – قنا»، والتي تأتي بكبرى الشركات المتخصصة في العديد من القطاعات، مثل: «المنسوجات – المفروشات – صناعات يدوية وحرفية – الصناعات الغذائية – الملابس الجاهزة – أجهزة كهربائية – صناعات كيماوية».

وأكد المهندس سامى يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، حرص الهيئة على توفير كافة وسائل الراحة للأسرة المصرية الزائرة، حيث تم توفير كافة الوسائل الخدمية اللازمة من منطقة مخصصة لبيع المأكولات والمشروبات، منطقة ترفيهية ومنطقة العاب للأطفال، كما تمت إقامة مسرح لتقديم العروض الفنية.

جدير بالذكر أن المعرض يقام بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والغرف التجارية بالمحافظات وجمعيات المستثمرين، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية.