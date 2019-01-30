شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تشارك في اجتماعات المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة بالعاصمة الغينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ونقطة الاتصال عن مصر في المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة «AREI»، إلى العاصمة الغينية «كوناكري»، للمشاركة في الاجتماع القاري للمبادرة المقرر عقده اليوم 30 يناير.

وأوضح «عمران»، في تصريحات صحفية، أنه سوف يتم خلال الاجتماعات عرض نتائج ومخرجات كافة الاجتماعات التشاورية للأقاليم الأفريقية الخمسة أعضاء مجلس إدارة المبادرة: «مصر، وغينيا، وكينيا، وناميبيا، وتشاد»، لإتاحة الفرصة لكافة الحكومات وأصحاب المصلحة فى الدول الأفريقية لمعرفة وفهم المبادرة وأهدافها ومجال عملها وضمان انخراط الدول بفاعلية فى تنفيذها.

وأضاف أنه «سيشارك في هذا الاجتماع نقاط الاتصال الإقليميين للدول أعضاء مجلس إدارة المبادرة (مصر، غينيا، كينيا، ناميبيا، وتشاد)، وشركاء التنمية بما فيها (الاتحاد الأفريقي ـ الاتحاد الأوروبي ـ فرنساـ وبنك التنمية الأفريقي)، والدول أعضاء التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا ECOWAS، وأيضاً مجموعة من المؤسسات الإقليمية».

كما أضاف أن مصر كانت داعمة لهذه المبادرة منذ إطلاقها في عام 2015 في باريس وحتى اليوم، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقارة الأفريقية ولن تدخر أي جهد للدفع بهذه المبادرة إلى الأمام.