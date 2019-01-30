شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل الخميس.. والقاهرة 20 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد، غداً الخميس، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون كالتالي:

القاهرة «10- 20»، الإسكندرية «7– 19»، قنا «7 – 22»، الأقصر «8– 23»، أسوان «9 – 24».