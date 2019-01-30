شكرا لقرائتكم خبر عن بلدة إيطالية تدفع 10 آلاف دولار مقابل العيش بها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاني بعض البلدان الإيطالية نقصا كبيرا في تعداد سكانها، مما دفع السلطات المحلية إلى إغراء المواطنين بمبلغ من المال مقابل العيش فيها.

بلدة لوكانا، التي تقع على حدود فرنسا وسويسرا، وكان عدد سكانها ٧ آلاف شخص خلال القرن العشرين، لكن هذا العدد تراجع إلى ١٥٠٠ شخص.

وأدى ذلك لغلق المتاجر والمطاعم والمرافق، كما تواجه المدرسة الوحيدة بداخلها تهديدا بالإغلاق لقلة عدد التلاميذ، وفقا لما نقلته صحيفة «ميرور البريطانية».

ووفقا لما نقلته «سي إن إن» فإن عمدة لوكانا يعتزم دفع مبلغ من المال يوازي ١٠ آلاف و٢٠٠ يورو، وذلك على مدار ٣ سنوات لكل عائلة تقرر الانتقال إلى القرية والعيش بها.

لكن هذا العرض يحدد شرطا مهما، وهو أن تكون الأسرة مكونة من طفل واحد على الأقل، كما يشترط أيضا ألا يقل الدخل السنوي عن ٨٥٠٠ دولار.

جدير بالذكر أن بلدانا إيطالية كثيرة تعاني نقصا كبيرا في عدد السكان، وتم إطلاق عدة حملات لتشجيع المواطنين للانتقال والعيش بها، حيث تم بيع منازل بأسعار قليلة جدا تكاد لا تتجاوز ١ دولار.

وتعد «لوكانا» غنية بفضل بيعها الطاقة الكهرومائية النظيفة، كما تشتهر بنمط حياة صحي، حيث تتمتع بهواء نقي، وأنشطتها العديدة مثل التزحلق على الجليد، والرحلات، والصيد وتسلق الصخور.