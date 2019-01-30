شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية السبت القادم، واعتمادها من محافظ القاهرة، عقب الانتهاء من تجميعها.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، ان هناك 34 كنترول يتم تجميعهم بالعاصمة ، مؤكداً أن نسبة النجاح كبيرة.

وكانت نتيجة امتحانات النقل بالقاهرة ظهرت على موقع المديرية والمدارس.