تعليم القاهرة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 السبت المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية السبت القادم، واعتمادها من محافظ القاهرة، عقب الانتهاء من تجميعها.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، ان هناك 34 كنترول يتم تجميعهم بالعاصمة ، مؤكداً أن نسبة النجاح كبيرة.
وكانت نتيجة امتحانات النقل بالقاهرة ظهرت على موقع المديرية والمدارس.
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