جامعة القاهرة: إنشاء وحدة متخصصة بزراعة النخاع لعلاج أمراض الدم بقصر العينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد " الفرنساوى "، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، والدكتورة عبير سعيد زغلول عميد كلية التمريض، والدكتور أحمد طه مدير مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد، والدكتور مجدى عبد القادر أمين عام الجامعة، ونواب مدير المستشفى، ورؤساء الأقسام. وناقش الإجتماع سيرالعمل بالمستشفى، وذلك فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين ومتابعة خطة تطوير المستشفي.

ووافق مجلس إدارة المستشفى، على إنشاء وحدة متخصصة فى زراعة النخاع لعلاج أمراض الدم الحميدة والخبيثة، كما وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية لتدريب كوادر قادرة على تسيير العمل فى كافة الإدارات.

ووافق مجلس الإدارة، على إنشاء وحدة أبحاث تابعة لقسم المعامل والتحاليل الطبية، كخدمة جديدة تقدمها المستشفى للتيسير على الباحثين من أعضاء هيئة التدريس فى إجراء التحاليل الطبية الخاصة بأبحاثهم.

وقرر مجلس إدارة المستشفى، ربط صرف أى مكافآت للموظفين والإداريين بمؤشرات أداء يتم تقييمها شهريًا وذلك لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد فى تحقيق أهداف المستشفى ورفع مستوى الأداء.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال الإجتماع، بما حققته إدارة المستشفى خلال الفترة الماضية من تطوير ومؤشرات أداء وتحسين الوضع المالى للمستشفى، قائلًا : " إننا نسعى لتحسين الخدمات المقدمة بمستشفى قصرالعينى الفرنساوى وتحسين الرعايات وخدمات الطوارئ، وإجراء تطوير للوحدات الموجودة، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضي" .

وشدد الخشت، على ضرورة توفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى، مشيرًا إلى أن المستشفى تخدم الطبقة المتوسطة وتقدم خدمات عالية المستوى، والعمل على تحسين خدمات التمريض، لأهميته فى اكتمال الخدمة الصحية ولدوره الهام فى العلاج.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد طه مدير مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد " الفرنساوى "، أن الجامعة وضعت خطط واستراتيجيات للقصر العينى التعليمى "الفرنساوي"، مضيفًا أن خطة تطوير الفرنساوى، شملت تطوير الطوارئ والرعايات المركزة، وإنشاء وحدة لطب الفم والأسنان، وتوفير شاشات الكترونية، وتجهيز سرائر الكشف وأجهزة طبية مختلفة، وتجديد بنك الدم لتوفير معيار مكافحة العدوي.