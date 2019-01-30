شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يبحث مع نظيره الإثيوبى تنفيذ برامج لتدريب العاملين بالبلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد نقابات عمال إثيوبيا على تفعيل آليات التعاون المشترك فى كافة الأنشطة العمالية والتنموية بالبلدين عن طريق تنفيذ برامج لتدريب العاملين وتبادل الخبرات الفنية خاصة عند تنفيذ المشروعات التى تساهم مصر فى إقامتها لدعم الشعب الاثيوبى على أن يتولى كل من الاتحادين رعاية العمالة المستخدمة فى البلد الآخر.

جاء ذلك خلال المباحثات التى بدأها وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء بأديس أبابا مع اتحاد نقابات العمال فى إثيوبيا برئاسة كاسهين فولو.

وأكد المراغى خلال المباحثات التى شارك فيها عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام للعلاقات الدولية على أهمية تعظيم العلاقات التاريخية بين مصر وأثيوبيا وقال يجب علينا أن نعمل معا نحو مستقبل واعد ومشرف لشعبينا ونقف مع عمال إفريقيا لخدمة القضايا الافريقية عن طريق تعزيز الترابط بين المنظمات النقابية فى دول القارة لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى هذا التوجه أشار المراغى إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر استضاف نهاية العام الماضى مؤتمرين استهدفا تعظيم دور الدبلوماسية الشعبية فى دعم الجهود الدبلوماسية الرسمية حيث عقد المؤتمر الاول بالقاهرة بعنوان الحركة النقابية فى افريقيا خلال القرن الحالى والثانى عقد بالاسكندرية بعنوان مستقبل العمل فى افريقيا واللذين شارك فيهما العديد من الاتحادات العمالية بدول القارة.