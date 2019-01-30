شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعالج المواطنين بالمجان فى مستشفيات الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتم استقبال الحالات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.