شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الزراعة والبيئة يستعرضان نتائج زيارتهما لزامبيا وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء إلى الزيارة الناجحة التى قام بها إلى زامبيا، والتى التقى خلالها بالرئيس الزامبى وكبار المسئولين لبحث مجالات التعاون بين مصر وزامبيا، فى مجال الزراعة والثروة السمكية.

وأضاف وزير الزراعة، أنه تم خلال الزيارة توقيع عقد إنشاء المزرعة المشتركة الثانية بين مصر وزامبيا، على مساحة 600 هكتار، وذلك بعد نجاح تجربة المزرعة الأولى بمساحة 200 هكتار، لافتًا كذلك إلى أن الجانب الزامبى مهتم بنقل تجربة مصر الناجحة فى مجال الاستزراع السمكى، وهو ما سوف تناقشه الوزيرة الزامبية المعنية بالثروة السمكية خلال زيارتها لمصر هذا الأسبوع، مؤكدًا أن مصر تتطلع لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم الفنى للأشقاء الأفارقة فى مجالات الزراعة والثروة السمكية.

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نتائج الزيارة التى قام بها وفد يضم وزراء الانتاج الحربى والتنمية المحلية والبيئة، إلى ألمانيا، لبحث التعاون ونقل الخبرة الألمانية فى مجال تدوير المخلفات، حيث تم خلال الزيارة التعرف على النظام الألمانى للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، وليس المخلفات العضوية فقط، وما يرتبط بذلك من تكنولوجيات مختلفة لإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، إلى جانب طرق التعامل مع المخلفات الخطرة والصناعية.

وأكدت الوزيرة أن الزيارة أظهرت وجود امكانات كبيرة للتعاون مع الجانب الألمانى، من مضيفة البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، لاسيما أن عناصر هذا البرنامج تم وضعها بالتعاون مع الشركاء الألمان، وأضافت أن إحدى الشركات الألمانية سوف تزور مصر خلال الفترة القليلة القادمة، لبحث تفاصيل التعاون المقترح.