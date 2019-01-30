شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستعرض باجتماع الحكومة نتائج المشاركة بأكبر معرض تقنيات بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، نتائج المشاركة المصرية فى أكبر معرض لتقنيات التعليم فى لندن، مشيرًا إلى أن الجناح المصرى لاقى إقبالًا كبيرًا جعله من أكبر 5 أجنحة من حيث الإقبال، وكان هناك اهتمام واضح من الحضور بالتعرف على التجربة المصرية فى مجال تطوير التعليم.

كما أوضح وزير التعليم، أن نائب شركة آبل العالمية التقى بالوفد المصرى على هامش المعرض، لمناقشة مقترحات التعاون بين الشركة ووزارة التربية والتعليم، على خلفية ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الوزراء مع رئيس شركة آبل فى منتدى دافوس.