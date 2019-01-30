شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من الأنبا أنطونيوس بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمعادي.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الأسبوعى للبابا تواضروس، الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والقس أنجليوس إسحق، سكرتير قداسة البابا، ولفيف من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة إيبارشية المعادي.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى، استقبل بالمقر البابوى اليوم، قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثانى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس فى إطار زياراته الحالية لمصر والتى تستغرق ثلاثة أيام.

ووصل إلى القاهرة، الاثنين الماضى، قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثانى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام.

وكان البابا تواضروس الثانى، استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتطرق الحديث عن العلاقات التى تجمع جناحى الأمة فى مصر، حيث أكد البابا تواضروس انها فى أفضل حالاتها، مشيرا إلى أن استهداف الأقباط هو اختبار لقوة الوحدة الوطنية.