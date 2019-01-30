شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة يفتتح مقر الشهر العقارى غدا بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، غدا الخميس، مقر فرع الشهر العقارى بمقر النقابة والمجهز بأحدث الأساليب التقنية، وذلك بحضور نائب عن وزير العدل .

وكان عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، أعلن عن موافقة وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم على افتتاح فرع شهر عقارى بمقر النقابة، مضيفا أنه سوف يتم افتتاحة قريبًا.

وأضاف نقيب الصحفيين فى بيان له، أن مكتب الشهر العقارى بالنقابة تم تجهيزه من بأحدث الأساليب التقنية والتى تشمل أجهزة الحاسب الآلى والمسح الضوئى والطابعات والبصمة الإلكترونية وهو أحدث نظام مطبق بالشهر العقارى وهو ما يخدم بشكل كبير مصالح الزملاء وييسر عليهم ما يقومون به بمصلحة الشهر العقارى.

وأوضح سلامة، أن مكتب الشهر العقارى إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المجلس الحالى ويؤكد استمرار المجلس فى أداء عمله وتحقيق الإنجازات لخدمة الزملاء حتى اللحظة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تكاليف المكتب الجديد بلغت أكثر من 400 ألف جنيه .

وذكر عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن افتتاح مكتب للشهر العقارى بالنقابة يعتبر ثمرة تعاون بين النقابة ووزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بهدف توفير خدمة مميزة للزملاء الصحفيين.