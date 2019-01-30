شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تتحفظ على 150 معدة لمقاولين وشركات لقيامهم بأعمال بناء مخالف ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوه رادعة قامت محافظة الجيزة بالتحفظ على 150 معدة للشركات والمقاولين المشاركين فى بناء العقارات غير المرخصة، وذلك أثناء الحملات التى شنتها المحافظة منتصف الليل بعدد من القطاعات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المعدات التى تم التحفظ عليها تتنوع ما بين أوناش ولوادر وخلاطات بناء وحفارات وسيارات نقل حيث تمكنت الحملات من ضبطهم ليلًا أثناء قيامهم بأعمال البناء المخالف بعقارات غير حاصلة على التراخيص وذلك بأحياء جنوب الجيزة والهرم والعمرانية .

وأكد راشد، على أن المحافظة تتوسع فى ضبط معدات الشركات والمقاولين المشاركين فى أعمال البناء المخالف كأجراء رادع، حيث يتم تغريم المخالفين غرامات مغلظة قبل رد المعدات لهم مع ازاله المخالفات التى تمت واخذ تعهد كتابى عليهم بعدم استخدامها مجددًا فى أعمال البناء المخالف .

ووجه محافظ الحيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الليلية لضبط أعمال البناء المخالف واتخاذ كافه الإجراءات القانونية مع المخالفين مع التحفظ على المعدات المستخدمة فى أعمال البناء أضافه إلى استمرار حملات إزالة العقارات المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية .

وناشد راشد، الأهالى بالإبلاغ عن أى أعمال بناء مخالف تتم بنطاقهم وذلك للتعاون مع المحافظة لمواجهة كافة الأعمال المخالفة بالإيقاف والإزالة والحد منها.











