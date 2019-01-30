شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الرى: 382 مليون جنيه تكلفة تطهير الترع وصيانة الجسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا بشأن الإنجازات التى نفذها قطاع الرى خلال 2018 حيث عكس التقرير الإنجازات التى تحققت بهدف رفع كفاءة شبكة المجارى المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لرى الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة.

أوضح التقرير أنه تم تنفيذ أعمال صيانة للمجارى المائية المتمثلة فى أعمال التطهير ونزع الحشائش وصيانة الجسور، وكذلك أعمال صيانة مخرات السيول بقيمة إجمالية بلغت (382) مليون جنيه وبأطوال 85.5 ألف كيلومتر.

من جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن الإنجازات شملت تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل وتدبيش لقطاعات الترع بأطوال 15 كم بتكلفة 32 مليون، علاوة على إنشاء كبارى على الترع عدد (20) كوبرى بتكلفة 16 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ أعمال تغطيات على الترع بأطوال 1340 متر بتكلفة 70.3 مليون جنيه كما تم إحلال وتجديد وصيانة وإنشاء عدد (1544) بدالة لنقل وإمرار المياه بتكلفة تقديرية تبلغ (7.7) مليون جنيه.

وأضاف عبد اللطيف بأنه جارى استكمال أعمال انشاء محطات الخلط الوسيط لعدد 92 محطة، حيث تم الانتهاء من(1) محطة وجارى العمل فى 91 محطة، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين الوزارة والإنتاج الحربى بقيمة إجمالية تبلغ (371) مليون جنيه.

وأشار عبد اللطيف إلى أنه جار تنفيذ عقد تأهيل الترع المتعبة (مرحلة أولى) بتكلفة تقديرية تبلغ (300) مليون جنيه لضمان توصيل المياه إلى نهايات تلك الترع لتلبية احتياجات المزارعين.

يشار إلى أن قطاع الرى قام على مدار عام 2018 بإزالة ما يزيد عن 28 ألف مخالفة طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وقانون 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، فى حين تم حسم ما يزيد عن عدد 2077 شكوى خاصة بالمواطنين وعدد 3634 طلب خاص بأعضاء مجلس النواب.

ويأتى تنفيذ تلك الأعمال بمعدلات إنجاز عالية استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات خلال عام 2019 وتحسين خدمات نقل وتوصيل المياه وتلبية احتياجات كافة القطاعات المستخدمة للمياه بالدولة طبقا لخطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية والرى فى مصر.