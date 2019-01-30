البابا تواضروس يستقبل بطريرك السريان الأرثوذكس بالكاتدرائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالعباسية قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثانى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس والوفد المرافق له.

وأكد قداسة البابا تواضروس خلال كلمته ترحيبه ببطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، معتبرا أن اليوم بمثابة عيد حقيقى نفرح فيه باستقبال أشقائنا وأحبائنا من الكنيسة السريانية.

وقال قداسة البابا تواضروس، إن الكنيسة تحتفل اليوم بعيد القديس الأنبا أنطونيوس اب الرهبنة فى كل العالم، وأن تزامن زيارة قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثانى تجعل فرحنا مضاعف، مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية التى تجمع بين الكنيستين القبطية والسريانية عبر التاريخ.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد كلف وفد كنسى لاستقبال بطريرك الكنيسة السريانية الشقيق لدى وصوله إلى مصر فى زيارة تستمر 3 أيام، وضم الوفد الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس عزبة الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على ديرى الأنبا توماس بالخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين والقس أنجيلوس إسحق سكرتير قداسة البابا وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

واستقبل البطريرك ما أغناطيوس أفرام الثانى بالألحان الكنسية التى رددها فريق شمامسة الكلية الأكليريكية بقيادة الأرشدياكون إبراهيم عياد.