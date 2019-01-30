شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على إضافة تعليم فنى تجارى وصناعى وزراعى بثانوى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن إضافة تعليم ثانوى فنى (تجارى – صناعى – زراعى) بالمرحلة الثانوية بالأزهر الشريف، وأوصت بإحالة الأمر للحكومة للتنفيذ.

وتوافق النواب المشاركون فى الاجتماع على أهمية إنشاء معاهد تعليم ثانوى فنى فى الأزهر الشريف أمر مهم ومطلوب، حتى يتم ربط خريجى الأزهر بسوق العمل وتدريب الطلاب على الحرف والمهن.

وأكد ممثل الأزهر الموافقة على الاقتراح برغبة، وأشار إلى أن هناك معهد سيتم إنشاؤه فى بلبيس بمحافظة الشرقية.

فيما قال عبد الله شحاتة، مدير التخطيط بمشيخة الأزهر، إن الأمر محال إلى المجلس الأعلى للأزهر ليقرر الموافقة أو الرفض.