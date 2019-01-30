شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد تسوية بقيمة 19 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المٌشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2019 لعدد (17) تسوية، وذلك بقيمة تقدر بحوالى 19 مليون جنيه.

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