شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: منعنا تكرار كارثة 2008 فى الدويقة والأداء الحكومى يٌدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العمل الجماعى والتحرك السريع منع حدوث كارثة محققة، بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر.

وأضاف محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أن الأداء الجماعى للحكومة يدرس ومننع تكرار كارثة انهيار صخرة الدويقة عام 2008، مشيرا إلى أنه تم توفير حدات بديلة لـ 82 أسرة كانوا يسكنوا بمحيط الصخرة المنهارة، وهذا تم بشكل سريع.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أن تحرك الدولة السريع فى الفترة السابقة وإنشاء آلاف الوحدات السكنية فى مناطق مختلفة ، ونقل المواطنين القاطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة، أنقذ كثيرا من الأرواح، وساهم فى تحقيق جودة الحياة لآلاف الأسر.

وأوضح عبد العال، أن ما حدث من سقوط صخرة فى منطقة الدويقة، خير دظليل على جهود الدولة ولم ينجم عن ذلك أى خسائر فى الأرواح، لأن الدولة بادرت بنقل آلاف المواطنين من هذه المناطق إلى مشروع الأسمرات الحضارى، مشيرا إلى أن نتائج ذلك التحرك السريع حمانا الآن من كارثة محققة عقب حدوث شروخ جبلية بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر مجاورة لعقارات كان يقطن بها عدد من الأسر، مؤكدا أن الحكومة مستمرة فى تطوير العشوائيات غير الامنة بشكل نهائى وفى أسرع وقت من أجل الحفاظ على أرواح جميع المواطنين.