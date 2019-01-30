شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. المالية: عودة قوية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان المالية عن عودة قوية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وزارة المالية: عودة قوية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية

شهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد؛ وقد تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالى بنسبة مشاركة بلغت حوالى 30% فى المتوسط فى عطاءات أذون الخزانة، وحوالى نسبة 55% فى عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.

محافظ القاهرة: منعنا تكرار كارثة 2008 فى الدويقة والأداء الحكومى يٌدرس

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العمل الجماعى والتحرك السريع منع حدوث كارثة محققة، بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر.

موقع فرنسى: الرئيس السيسى ببراعته الدبلوماسية يعيد لمصر مكانتها فى العالم

قال موقع (أتلنتيكو) الإخبارى الفرنسى "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بنشاطه الدبلوماسى البارع والمكثف يعيد لمصر مكانتها الكاملة فى العالم العربى والإسلامى".. واصفا إياه بـ"الشريك المميز" للغرب فى مجال التعاون الاستخباراتى ومكافحة الإرهاب، والذى بات لا يمكن تجاوزه لحل الصراعات الإقليمية فى ليبيا وسوريا، فضلا عن النزاع الإسرائيلى الفلسطينى.

رئيس الوزراء مهنئا بنجاح معرض القاهرة الكتاب: فرصة لإظهر قوة مصر الناعمة

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، وزارة الثقافة على نجاح تنظيم معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى يوبيله الذهبى.

"مدبولى" مشيدا بتصريحات صندوق النقد بالإصلاح الاقتصادى: مصر بالطريق الصحيح

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بتهنئة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكافة الضباط والجنود، وجميع العاملين بالوزارة، بمناسبة عيد الشرطة، موجهًا الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود من أجل حفظ الأمن والأمان بمصر، جنبًا إلى جنب مع رجال قواتنا المسلحة الباسلة.

لوفيجارو: ماكرون يشيد بالشراكة مع مصر ويعتبرها حائط صد ضد الإرهاب

أبرزت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته للقاهرة مؤخرا، والتى أشاد فيها بالشراكة مع مصر ووصفه إيهاها بأنها "حائط صد فى غاية الأهمية ضد الظلامية".

وزيرة الصحة: فحص 28.5 مليون مواطن منذ انطلاق "100 مليون صحة"

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 15 مليونا و423 ألف مواطن حتى ظهر اليوم، الأربعاء، ضمن "المرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".