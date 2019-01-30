شكرا لقرائتكم خبر عن موقع فرنسى: الرئيس السيسى ببراعته الدبلوماسية يعيد لمصر مكانتها فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع (أتلنتيكو) الإخبارى الفرنسى "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بنشاطه الدبلوماسى البارع والمكثف يعيد لمصر مكانتها الكاملة فى العالم العربى والإسلامى".. واصفا إياه بـ"الشريك المميز" للغرب فى مجال التعاون الاستخباراتى ومكافحة الإرهاب، والذى بات لا يمكن تجاوزه لحل الصراعات الإقليمية فى ليبيا وسوريا، فضلا عن النزاع الإسرائيلى الفلسطينى.

وأضاف (أتلنتيكو)- فى مقالة نشرها على موقعه الإلكترونى، اليوم الأربعاء، تعقيبا على أهمية زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمصر- "الرئيس السيسى يمثل ما هو أكثر من "ورقة رابحة" لدفع العلاقات التجارية بين القاهرة وباريس، منوها بتواجد الشركات الفرنسية فى العديد من المجالات بمصر وإسهامها بشكل غير مباشر فى عملية الإصلاح الاقتصادى الجارية".

وأشار إلى أن الرئيس السيسى لا يزال يحظى بتقدير المصريين، كما يعد من القادة الأكثر شعبية فى الشارع العربى، سواء فى المغرب العربى أو الشرق الأوسط.

وأبرز الموقع الإخبارى إصرار الرئيس السيسى الشديد على محاربة كافة أشكال عمليات الاتجار غير الشرعية والفساد الذى تعانى منه مصر، لافتا إلى إحالة 1400 قضية فساد إلى القضاء منذ 2014، لمحاسبة المتورطين، بينهم موظفون سابقون بالدولة.

وشدد على أنه لولا تدخل الرئيس السيسى فى عام 2013 ، لكانت مصر قد تحولت بلا شك وفى أفضل الأحوال إلى دكتاتورية دينية متشددة، فضلا عن انهيار الاقتصاد.

وأكد (أتلنتيكو) أن كافة الدول العربية بجانب مصر باتت اليوم تدرك خطر "الإسلام السياسى" وجماعة الإخوان.. مشيرا إلى أنه من المؤسف أن فرنسا مازالت تستقبل هذا التنظيم وتتركه ينشر أفكاره بحرية، مذكرا بأن تلك الجماعة محظورة ومصنفة إرهابية منذ 2013 فى مصر وروسيا والسعودية والإمارات.