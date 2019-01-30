رئيس الوزراء مهنئا بنجاح معرض القاهرة الكتاب: فرصة لإظهر قوة مصر الناعمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، وزارة الثقافة على نجاح تنظيم معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى يوبيله الذهبى. وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن المعرض يعد محفلًا ثقافيًا دوليًا، وفرصة لإظهار قوة مصر الناعمة، لافتًا إلى أن هذا الحدث فى أول العام سيكون بداية لعدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى هذا العام أيضًا.

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