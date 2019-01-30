شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: إلغاء وإيقاف نشاط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 6 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن 4 شركات لزاول أسباب الإيقاف.

وأوضح الوزير، أنه تم إلغاء نشاط شركتين هما: شركة "كاراس ريكروت" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 686، وشركة "السيد المهدي" ترخيص رقم 1098 لعدم التقدم للتجديد.

وأضاف "سعفان" أنه تم إيقاف نشاط 4 شركات هى: "عبد المجيد" ترخيص رقم 950، و"المصرية العالمية" ترخيص رقم 712 ، و"المسافر" ترخيص رقم 885 ، و"عين العرب" ترخيص 1089 وذلك لحين توفيق الأوضاع.

وتم رفع الإيقاف عن 4 شركات هى: "الكريم" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 439 ، "زياد" ترخيص رقم 1000، وأفاق الخليج "أفاق عربية سابقا: ترخيص رقم 1101 ، و"لاشين" ترخيص رقم 1049، وذلك لزوال أسباب الإيقاف.

وأشار سعفان، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.