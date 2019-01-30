شكرا لقرائتكم خبر عن "مدبولى" مشيدا بتصريحات صندوق النقد بالإصلاح الاقتصادى: مصر بالطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بتهنئة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكافة الضباط والجنود، وجميع العاملين بالوزارة، بمناسبة عيد الشرطة، موجهًا الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود من أجل حفظ الأمن والأمان بمصر، جنبًا إلى جنب مع رجال قواتنا المسلحة الباسلة.

وتطرق مدبولى إلى الملف الاقتصادى، حيثُ عرض أبرز نتائج زيارته الأخيرة إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس الاقتصادى، لافتًا إلى ما لمسه وأعضاء الوفد المصرى من تقدير لما يتم من إصلاحات اقتصادية فى مصر، مؤكدًا أن ذلك يلقى على الحكومة مهمة استكمال تلك الجهود، وكذا بذل المزيد منها خلال الفترة القادمة، لكى يزداد الوضع تحسنًا.

كما أشاد رئيس الوزراء بتصريحات كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أهمية هذه التصريحات إذ تصدر للمرة الأولى على لسان مديرة الصندوق، وهو ما يعكس تقدير هذه المؤسسة التمويلية الدولية المؤثرة لخطوات الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى هذا الملف، مشيرًا إلى أن هذا التصريح كان له مردود إيجابى عالمى كبير.

وأوضح مدبولى أن هناك اقبالًا من المؤسسات والشركات العالمية على التواجد فى مصر، والاستثمار بها، لافتًا إلى أن هناك نظرة ايجابية لمصر، وما يحدث بها من نمو، وإصلاحات إقتصادية، قائلًا: مهمتنا أن نبنى على هذه الثقة، من خلال لقاءاتنا مع المسئولين العالميين، ورجال الاقتصاد، وعلينا أن نبذل الجهد فى عدد من الملفات المهمة، منها على سبيل المثال ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر الذى يوليه الرئيس السيسى اهتمامًا خاصًا، ومن ثم يجب أن نأخذ خطوات سريعة فى مثل هذه الملفات من خلال الوزارات المختصة، وأن يكون كل وزير حريصًا على وضع هذه الملفات فى أجندة أولوياته.

وفى ملف العلاقات الخارجية، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون الهامة إلى مصر، وما تم خلالها من توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين فى عدد من المجالات، لدفع التعاون الثنائى بين البلدين، كما شهدت الزيارة عقد المنتدى الاقتصادى المشترك لبحث فرص التعاون الاقتصادى لجذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر.