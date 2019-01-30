شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: عودة قوية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد؛ وقد تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالى بنسبة مشاركة بلغت حوالى 30% فى المتوسط فى عطاءات أذون الخزانة، وحوالى نسبة 55% فى عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة خمس سنوات بجلسة أول أمس "الاثنين" 28/1/2019 كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب فى أداء الاقتصاد المصري.

ويأتى هذا تزامنا مع إشادة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والتى تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى استقرار أوضاع السوق.