محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

عقد مجلس إدارة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، والدكتورة عبير سعيد زغلول عميد كلية التمريض، والدكتور أحمد طه مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، والدكتور مجدي عبد القادر أمين عام الجامعة، ونواب مدير المستشفى، ورؤساء الأقسام.

وحسب بيان، الأربعاء، ناقش الاجتماع سيرالعمل بالمستشفى، فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين ومتابعة خطة تطوير المستشفي.

ووافق مجلس إدارة المستشفى، علي إنشاء وحدة متخصصة في زراعة النخاع لعلاج أمراض الدم الحميدة والخبيثة، كما وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية لتدريب كوادر قادرة على تسيير العمل في كافة الإدارات.

ووافق مجلس الإدارة، على إنشاء وحدة أبحاث تابعة لقسم المعامل والتحاليل الطبية، كخدمة جديدة تقدمها المستشفى للتيسير على الباحثين من أعضاء هيئة التدريس في إجراء التحاليل الطبية الخاصة بأبحاثهم.

وقرر المجلس، ربط صرف أي مكافآت للموظفين والإداريين بمؤشرات أداء يتم تقييمها شهريًا؛ لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد في تحقيق أهداف المستشفى ورفع مستوى الأداء.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال الاجتماع، بما حققته إدارة المستشفى خلال الفترة الماضية من تطوير ومؤشرات أداء وتحسين الوضع المالي، قائلاً: "نسعى لتحسين الخدمات المقدمة بمستشفى قصرالعيني الفرنساوي وتحسين الرعايات وخدمات الطوارئ، وإجراء تطوير للوحدات الموجودة، وتأكيد سرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى" .

كانت هذه تفاصيل خبر الخشت: وحدة لزراعة النخاع لعلاج أمراض الدم بقصر العيني "الفرنساوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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