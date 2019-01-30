"المنيسي" يطالب "الأعلى للإعلام" بالتحقيق معه بعد إنذار مجلة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تقدم الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي، بمذكرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ يطلب فيها التحقيق معه لاستجلاء الحقائق على خلفية توجيه المجلس إنذارًا لمجلتي الأهلى والزمالك بسبب ما وصفه بارتكاب مخالفات مهنية وخروج عن التقاليد المهنية.

وعبر رئيس تحرير الأهلي، في بيان، اليوم الأربعاء، للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن تقدير النادي الأهلي الكبير لدور المجلس ولجانه المنبثقة لضبط الأداء الإعلامي العام وحماية قيم المجتمع، مؤكدا حرص الأهلي منذ إصدار مجلته قبل ٤٥ عامًا على أن تكون دائما معبرة عن قيم وتقاليد النادي واحترامه ودعمه للروح الرياضية والتنافس الشريف، ما دفع رئيس التحرير لطلب التحقيق معه بعد أن حمل الإنذار الصادر من الأعلى للإعلام نوعا من إدانة على تجاوز لم يصدر ولا يمكن لمجلة الأهلي ورئيس تحريرها الذي يتولى المسئولية منذ ١٧عاما، أن يرتكب تجاوزات مهنية مثل تلك التي أشار إليها الإنذار والذي ساوى بين أداء مجلتي الناديين.

وقدم رئيس تحرير الأهلي ضمن مذكرته نص المقال الذي كان محل نقاش بالمجلس وأيضا نسخا من الأعداد الصادرة عن مجلة الأهلي عن السنة الأخيرة كاملة لاستجلاء الحقيقة من خلال التحقيق معه.