محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رابطًا إلكترونيًا لنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية عام 2018/2019، عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت.
وفوجئ الطلاب، بعدم فعالية الرابط الذي أتاحته المديرية منذ نحو 10 ساعات، مطالبين المديرية بإتاحة رابط جديد يمكنهم من الوصول لنتيجتهم.
واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء أمس الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح وصلت إلى 71.23%.
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم الجيزة" تتيح رابطًا غير فعال لنتيجة الشهادة الإعدادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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