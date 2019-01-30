مصر | مد أجل الحكم في دعوى حل مجلس الصيادلة لـ13 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مد أجل الحكم في دعوى حل مجلس الصيادلة لـ13 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت محكمة الأمور المستعجلة، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى التي تطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة، إلى جلسة ١٣ فبراير المقبل.
وكان أحد الصيادلة، أقام دعوى لحل مجلس النقابة، عندما بدأت الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء، وإصابته، موضحا أنه اختصم في دعوته النقيب بصفته دون المجلس.
واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، بالإضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
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