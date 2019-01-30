أخبار مصر | مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية لشباب الزاوية الحمراء ويوزع وجبات غذائية في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية لشباب الزاوية الحمراء ويوزع وجبات غذائية في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، ندوة تثقيفية، بمركز شباب الزاوية الحمراء، حول أهمية المشاركة في الحياة السياسية، كما أقام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا بتنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بقرية أتليدم بمركز أبو قرقاص، وساهم الحزب فى إجراء بعض العمليات الخاصة بالرمد لبعض محدودى الدخل بمركز دار العيون بمدينة المنيا.

فيما قامت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط بتوزيع وجبات غذائية جاهزة على الأسر الفقيرة بمنطقة شارع البستان بمدينة منفلوط، كما نظمت أمانة الحزب بالدقهلية أيضاً ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل الحزبى بمدينة طلخا.

وذلك فى إطار السياسة التى يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجانى وتوزيع العلاج على المرضى وتوزيع" بطاطين"على المواطنين، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة.