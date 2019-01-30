أخبار مصر | "شوقي": هناك قائمة كبيرة من المشروعات ستطبق هذا العام.. ونبحث حلول لأزمة الكثافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوقي": هناك قائمة كبيرة من المشروعات ستطبق هذا العام.. ونبحث حلول لأزمة الكثافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأشار، في فيديو تم بثه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إلى أن بعض المشروعات ستظهر ثمارها سريعًا. وأشار، في فيديو تم بثه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إلى أن بعض المشروعات ستظهر ثمارها سريعًا. وأكد شوقي، أن البعض الآخر من المشروعات سيحتاج لوقت أطول حتى يشعر به الناس.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك قائمة كبيرة من المشروعات ستطبق في عام التعليم، عام 2019.

أما بالنسبة لأزمة كثافة الفصول، قال الوزير إن هناك فكرة مبتكرة جار دراستها لتوفير 300 ألف فصل في أسرع وقت ممكن لحل مشكلة الكثافة عبر السنتين أو الثلاث سنوات القادمة وندرس حاليا "إزاي هانعملهم".