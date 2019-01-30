أخبار مصر | "شوقي": هناك قائمة كبيرة من المشروعات ستطبق هذا العام.. ونبحث حلول لأزمة الكثافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوقي": هناك قائمة كبيرة من المشروعات ستطبق هذا العام.. ونبحث حلول لأزمة الكثافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار، في فيديو تم بثه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إلى أن بعض المشروعات ستظهر ثمارها سريعًا.
وأكد شوقي، أن البعض الآخر من المشروعات سيحتاج لوقت أطول حتى يشعر به الناس.
أما بالنسبة لأزمة كثافة الفصول، قال الوزير إن هناك فكرة مبتكرة جار دراستها لتوفير 300 ألف فصل في أسرع وقت ممكن لحل مشكلة الكثافة عبر السنتين أو الثلاث سنوات القادمة وندرس حاليا "إزاي هانعملهم".
وكان قد رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على هاشتاج المعلمين بخصوص المكافاة والرواتب على أساس ٢٠١٩ بدلا من ٢٠١٤.
وقال الوزير خلال جروب "ادعم طارق شوقي"، إنه يسعى لتحسين أحوال المعلمين المعيشية.
وأضاف: "لا أستطيع تحديد موعد لأن كل محاولتنا مع وزارة المالية وأجهزة الدولة القانونية والتشريعية وبالتالي نحن نجتهد ونقاتل ولكن هناك جهات أخرى كثيرة تدخل في هذا القرار وهو ليس قرار وزاري خاص بنا في الوزارة، وكذلك نحاول تنمية موارد أخرى كي ننمي دخل المعلمين".
وكان حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، قد قال إن مئات الآلاف من المعلمين في مصر دشنوا هاشتاج بعنوان "المراتب والمكافأة على أساسي ٢٠١٩"، وقد حقق خلال الـ ٧٢ ساعة الماضية ٤٣٠ ألفا، وسط توقعات بتخطيه حاجز المليون نظرا لارتفاع أعداد المعلمين المشاركين في نشر الهاشتاج.
وأشار خلال بيان صحفي له إلى أن أبرز مطالب المعلمين تتلخص احتساب أجورهم على أساسي نفس العام وليس على أساسي خمس سنوات ماضية، وذلك بعد أن أكد جميعهم أن المعلمين المصريين قد أصبحوا قابعين تحت خط الفقر المدقع حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدين أنهم يعانون أشد المعاناة لتلبية احتياجات أسرهم في ظل الارتفاع الرهيب للأسعار وتهاوي قيمة الجنيه المصري وارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلي مستوى غير مسبوق.
وذكر إبراهيم أن المعلمين يرفضون تمامًا أي تدخل للجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية لعدم ثقتهم فيها من جهة وأيضا لأنها لجنة باطلة قانونًا ومحكوم قضائيا بعزلهم من مناصبهم وعلى رأسهم الحارس القضائي المستشار على فهمي.
وقال في ختام بيانه: "يصر المعلمون على بلوغهم غايتهم وعزمهم الأكيد على نيل حقوقهم بأنفسهم وبكافة الطرق الشرعية والقانونية مهما كلهم الأمر من تضحيات".
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | "شوقي": هناك قائمة كبيرة من المشروعات ستطبق هذا العام.. ونبحث حلول لأزمة الكثافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.