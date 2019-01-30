أخبار مصر | طارق شوقي: التجربة المصرية في التعليم أبهرت العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق شوقي: التجربة المصرية في التعليم أبهرت العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى فيديو بثته الوزارة –عبر صفحة الوزارة على فيسبوك – إن مؤتمر "BETT Show" من جميع النواحي حظى بنجاح منقطع النظير، من حيث عدد الزوار عدد الشركات والموضاعات التي تم مناقشتها، وشباب مصريين صمموا التصميمات الخاصة.

وأكد الوزير أن عدد المؤتمرات والحوارات أخذت وقت كبير جدا من العالم، ولكن حجم الكلام أكبر من التنفيذ، مقارنة بالدول حول العالم قليلة التجارب.

وأشار أن التجربة المصرية أبهرتهم لسرعة تنفيذها، وحجم التجربة اننا طبقنا على العدد الكامل للطلاب، وبالتالي العنصرين لفتوا نظرهم، وممكن يطبقوه في بلادهم.

وأكد "شوقي" أن بريطانيا من الدول الرائدة في علم نظم التقييم، ولمدة سنوات بنحاول نتعلم منهم، ومصر تتعاون مع بريطانيا في أحد المشروعات قائًلا:" نحن نعمل حاليا في منظومة تطوير ضخمة، ستخدم مصر في نواحٍ كثيرة في التعليم المصري قبل الجامعي والجامعي".

وكان قد رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي هاشتاج المعلمين بخصوص المكافاة والرواتب على اساسي ٢٠١٩ بدلا من ٢٠١٤.

وقال الوزير خلال جروب "ادعم طارق شوقي" إنه يسعى لتحسين أحوال المعلمين المعيشية.

وأضاف: "لا أستطيع تحديد موعد لان كل محاولتنا مع وزارة المالية واجهزة الدولة القانونية والتشريعية وبالتالي نحن نجتهد ونقاتل ولكن هناك جهات أخرى كثيرة تدخل في هذا القرار وهو ليس قرار وزاري خاص بنا في الوزارة، وكذلك نحاول تنمية موارد أخرى كي ننمي دخل المعلمين".

وكان حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، قد قال إن مئات الآلاف من المعلمين في مصر دشنوا هاشتاج بعنوان "المراتب والمكافأة على أساس ٢٠١٩"، وقد حقق خلال الـ ٧٢ ساعة الماضية ٤٣٠ ألف، وسط توقعات بتخطيه حاجز المليون نظرا لارتفاع أعداد المعلمين المشاركين في نشر الهاشتاج.

وأشار خلال بيان صحفى له إلى أن أبرز مطالب المعلمين تتلخص احتساب أجورهم على أساسي نفس العام وليس على أساسي خمس سنوات ماضية، وذلك بعد أن أكد جميعهم أن المعلمين المصريين قد أصبحوا قابعين تحت خط الفقر المدقع حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدين أنهم يعانون أشد المعاناة لتلبية احتياجات أسرهم في ظل الارتفاع الرهيب للأسعار وتهاوي قيمة الجنيه المصري وارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلي مستوى غير مسبوق.

وقال حسين إبراهيم إن المعلمين يرفضون تمامًا أي تدخل للجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية لعدم ثقتهم فيها من جهة وأيضا لأنها لجنة باطلة قانونًا ومحكوم قضائيا بعزلهم من مناصبهم وعلى رأسهم الحارس القضائي المستشار على فهمي.

وقال فى ختام بيانه: "يصر المعلمون على بلوغهم غايتهم وعزمهم الأكيد على نيل حقوقهم بأنفسهم وبكافة الطرق الشرعية والقانونية مهما كلهم الأمر من تضحيات".