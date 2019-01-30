أخبار مصر | "في التجديد وما إليه".. أحدث إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "في التجديد وما إليه".. أحدث إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "في التجديد وما إليه"، للأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ويشدد القوصي في بداية الكتاب على أن تجديد الخطاب الديني، على وجهه السديد، يمثل منهاجًا واعدًا يهدف إلى إيقاظ الضمير العام، وشحذ إرادة الأمة، واستنهاض عزيمتها من كبوتها، واستنفار طموحها وقواها المذخورة، حتى تضع أقدامها على طريق النهضة الحضارية الشاملة.

ويلفت المؤلف إلى أن من يحمل بين جانبيه قلبًا يخفق لهموم الأمة، وهي كُثُر، وعقلًا يبتغي لها مسالك الرشد، يرنو إلى أن يكون تجديد الخطاب الديني منطلقًا إلى شحذ إرادة الأمة التي أصابها الصدأ، ومنهاجًا يقيلها من عثرتها.

وفي سبيل تحقيق ذلك يذكر المؤلف ثلاثة خطوط متوازية، الخط الأول: هو ربط الوطنية بالخطاب الديني، مشيرًا إلى تأسيس الحريات على الضمان الإلهي، فالحرية في المفهوم الإسلامي ليست مِنّةً من مخلوق، ولا تفضلًا من بشر، ومن ثَمّ فليس لأحد أن ينتقص منها طالما كانت حرية مشمولة بالدين ملتزمةً بمعطياته.

ويتمثل الخط الثاني في ربط النهضة العلمية والوثبة الحضارية بالخطاب الديني، فالإسلام لا يرضى للمسلمين أمة خانعة ولا مستكينة، بينما يتمثل الخط الثالث في ربط تحديات الأمة بالخطاب الديني.

ويذكر القوصي أن تجديد الخطاب الديني في هذه الخطوط المتوازية، ليس مجرد وظيفة أو مهمة تُلقى على كاهل هيئة أو مؤسسة إبراءً للذمة، بل هو مشروع نهضوي كامل ينبغي أن تحشد له الإرادات؛ لأنه المشروع الوحيد الذي يشع ببوارق الأمل الذي تلوح بشائره من قريب.

وينقسم الكتاب إلى ١٠ مباحث، هي: الخطاب الديني.. تجديد أم تبديد، والخطاب الديني.. محاذير ومنطلقات، وتجديد الخطاب الديني بين خلل الفهم وسوء القصد، والخطاب الديني الرشيد.. كيف يكون؟، والإصلاح والمنزلة بين المنزلتين، وحقائق الأشياء ثابتة، والحاجة إلى فهم المعتزلة، والإسلام ومسيرة الحياة، والتعليم الديني في الميزان، أما المبحث العاشر والأخير فهو تحت عنوان: "دعوة.. إلى التقاء".

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.