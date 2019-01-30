أخبار مصر | وزيرة الصحة: فحص 28.5 مليون مواطن في مسح فيروس سي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: فحص 28.5 مليون مواطن في مسح فيروس سي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فحص ١٥ مليون و ٤٢٣ الف مواطن حتى ظهر اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ٢٨ مليون و ٥٠٠ الف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص ٦٠٠ ألف و ٤٥ الف طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأربعاء، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف أن القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية ضمن محافظات "المرحلة الثانية" حيث بلغ عدد من تم مسحهم ٦ مليون و ٥٨ ألف مواطن، تلتها المنوفية بـ مليون و ٩٠٩ ألف مواطناً، ثم سوهاج بـ مليون و ٨٥٠ ألف مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ مليون و ٤٦٩ ألف مواطن، ثم بني سويف بـ مليون و ٢٦١ ألف مواطن، ثم اسوان بـ ٧٧٦ ألف مواطن، ثم الاسماعيلية بـ ٧٧٥ ألف مواطن.

وأشار إلى تواجد ٤ نقاط مسح لزوار معرض الكتاب في دورته ال٥٠ المقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس، لافتا إلى أنه تم مسح ١٩١٣ مواطن داخل المعرض، منذ بداية الافتتاح وحتى مساء أمس الثلاثاء.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، و جميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.