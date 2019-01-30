أخبار مصر | وزيرة التضامن: ٢ مليون و٥٨٢ ألف جنيه مبيعات "ديارنا" في أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: ٢ مليون و٥٨٢ ألف جنيه مبيعات "ديارنا" في أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعرض يحظى بإقبال كبير من الزوار وحقق إجمالي مبيعات بلغت نحو ٢٥٨٢٠٩٦ جنيه في أسبوعه الأول، في متابعة لحركة الإقبال على معرض ديارنا ٢٠١٩.

وأضافت والي، أن عدد زوار المعرض بلغ نحو ٥٠٠٠ زائر، مشيرة إلى أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور هي المفروشات بجميع أنواعها والمأكولات مثل المخبوزات والفطير والعسل والكعك.

وبلغ عدد زائري المعرض الذين شاركوا في حملة ١٠٠ مليون صحة التي أطلقها رئيس الجمهورية للكشف عن فيرس سي، ٦٧٤ زائرا.

ومن الجدير بالذكر أن غادة والي قد افتتحت المعرض يوم ٢٢ يناير برفقة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة حوالي ٥٠٠ عارض على مساحة ٥ آلاف متر مربع بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يومياً وحتى ٥ فبراير القادم من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساء.

وتعد محافظة اسوان ضيف شرف المعرض عقب إعلان رئيس الجمهورية أسوان عاصمة أفريقيا في ٢٠١٩ حيث تم منحها مساحة متميزة في المعرض لعرض منتجاتها.

وكما يعد المعرض الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض وعارضة على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وأوضحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معرض ديارنا 2019، يعد الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض؛ حيث يصل عدد العارضين إلى 500 عارض وعارضة على مساحة عرض 5 آلاف متر مربع.

وقالت والي إن الوزارة تتوقع أن يحقق المعرض مبيعات قياسية ويدعم كل المصنعين والحرفيين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة المشاركة وخصوصا أن الوزارة نجحت من خلال معارض ديارنا في تحقيق مبيعات اقتربت من 37 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الماضية والتي شهدت عقد 22 معرضا محليا ومعرضين خارجيين.

وأعلنت والي أن عام 2019 هو عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استيراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية.

ولفتت والي، إلى أن المعرض يشهد الاحتفاء بمحافظة أسوان، ضيف شرف معرض ديارنا، ومنح منتجات المحافظة مساحة متميزة في المعرض باعتبارها عاصمة إفريقيا في 2019 حسب إعلان الرئيس في منتدى الشباب.

ويفتح المعرض أبوابة للجمهور يومياً من الساعة العاشرة صباحا، وحتى العاشرة مساء بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.