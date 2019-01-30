أخبار مصر | الوزراء: تحسن مؤشرات مصر في الأداء البيئي وتغير المناخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء: تحسن مؤشرات مصر في الأداء البيئي وتغير المناخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف حول تحسن ترتيب مصر في مؤشر الأداء البيئي ومؤشر تغير المناخ.
وأوضح الانفوجراف أن مؤشر الأداء البيئي وصل إلي المركز ٦٦ من بين ١٨٠ دولة عام ٢٠١٨ مقارنة بالمركز ١٠٤ في عام ٢٠١٦، وأنه تحسن ترتيب مصر في مؤشر تغيير المناخ لتحتل المرتبة ال ٢٤ من بين ٥٦ دولة ودوّل الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٩ مقارنة بالمرتبة ٢٨ في عام ٢٠١٨ .
وأوضح الانفوجراف أن مؤشر الأداء البيئي يضم ١٤٠ دولة و٢٤ مؤشر فرعية وهو يوضح تصنيف أداء الدول في عشر قضايا بيئية تغطي الصحة البيئية وحيوية النظام البيئي، موضحا أن مؤشر تغير المناخ يضم ٥٦ دولة بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي و ١٤ مؤشر ويغطي القضايا الأربعة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري و الطاقة المتجددة واستخدام الطاقة والسياسات المناخية.
ويعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.
ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ويشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي توقيع عدد من الاتفاقيات عقب اجتماع المجلس.
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