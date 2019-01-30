أخبار مصر | الوزراء: تحسن مؤشرات مصر في الأداء البيئي وتغير المناخ

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف حول تحسن ترتيب مصر في مؤشر الأداء البيئي ومؤشر تغير المناخ.

وأوضح الانفوجراف أن مؤشر الأداء البيئي وصل إلي المركز ٦٦ من بين ١٨٠ دولة عام ٢٠١٨ مقارنة بالمركز ١٠٤ في عام ٢٠١٦، وأنه تحسن ترتيب مصر في مؤشر تغيير المناخ لتحتل المرتبة ال ٢٤ من بين ٥٦ دولة ودوّل الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٩ مقارنة بالمرتبة ٢٨ في عام ٢٠١٨ .

وأوضح الانفوجراف أن مؤشر الأداء البيئي يضم ١٤٠ دولة و٢٤ مؤشر فرعية وهو يوضح تصنيف أداء الدول في عشر قضايا بيئية تغطي الصحة البيئية وحيوية النظام البيئي، موضحا أن مؤشر تغير المناخ يضم ٥٦ دولة بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي و ١٤ مؤشر ويغطي القضايا الأربعة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري و الطاقة المتجددة واستخدام الطاقة والسياسات المناخية.