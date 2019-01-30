شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى باريس لـ"مانشيت": زيارة ماكرون إلى القاهرة الأولى بحياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير إيهاب بدوى سفير مصر فى باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، إن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، هى الزيارة الأولى له كرئيس، إلى مصر، والأولى فى حياته.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، عبر فضائية "ON E"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أنه لمسنا تقدير ماكرون للحضارة المصرية القديمة، وهو عُرف فرنسى، أنهم يقدرون ثقافتنا وحضارتنا الفرعونية العظيمة، موضحاً أن الرئيس الفرنسى وفى ظل تحديات داخلية على مستوى حركة السترات الصفراء، ألغى العديد من زياراته الخارجية، كان من المقرر أن يشارك فى مؤتمر دافوس وزيارة لصربيا، ولكن كان هناك حرص لإجراء الزيارة لمصر.

وأوضح "بدوى"، أن مصر دولة محورية فى المنطقة سواء على الصعيد المتوسطى على مستوى الشرق الأوسط أو إفريقيا، وسوق اقتصادى كبير، ودولة مستقرة فى محيط مضطرب، ولديها قدرات عسكرية تسمح لها بتحقيق الاستقرار فى نطاقها الإقليمى، وفرنسا تقدر هذا كله.

وأشار سفير مصر فى باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، إلى أن التقاء الرؤى والمصالح والأهداف بين البلدين هو عماد العلاقة الاستراتيجية المصرية الفرنسية.