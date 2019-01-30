شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر مسرح جامعى قبل افتتاحه بأسبوع الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعددت الأبنية الشاهقة والجديدة بجامعة كفر الشيخ، ومن بين أحدث الأبنية مبنى مجاور لمبنى إدارة جامعة كفر الشيخ المكون من 5 طوابق بكل طابق العشرات من الحجرات، بالإضافة لقاعات متعددة، لا يوجد مثيل له فى الجامعات المصرية، فالمبنى المجاور لمبنى إدارة الجامعة، ومقابل لكلية الهندسة، مبنى أكبر مسرح على مستوى الجامعات المصرية وقاعة مؤتمرات، وللمسرح مدخلين بالطابق الأرضى، وتوجد 8 مداخل بالطابق الثانى، و10 مداخل بالطابق الثالث، وخشبة المسرح أكبر خشبة فى المسارح بالمحافظات وبالمسارح الجامعية، والمسرح مبطن من الداخل، مفروش بالسجاد، وكل طابق مكون من 3 حارات، ويضم كافة أجهزة الصوت والضوء.

أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة استعدت لأسبوع شباب الجامعات، والذى ستبدأ أولى فعالياته يوم الجمعة المقبل، وسيتم افتتاح أكبر مسرح بالجامعات المصرية وقاعة مؤتمرات، مؤكدًا أن المسرح يسع لـ1600 شخص ومكون من عدة أدوار، وله 20 مدخلاً، منهم 10 بالدور الثالث، و8 بالدور الثانى، ومخرجين بالطابق الأول.

وأضاف القمرى، لـ"الخليج 365"، ستقام أولى فعاليات أسبوع الجامعات على المسرح، والذى سيشهد عددًا من الفقرات خلال ذلك الأسبوع، مؤكداً أن الجامعة مستعدة لاستقبال الفنانين لإقامة العروض المسرحية لتكون الفرصة مهيئة، لأهالى المحافظة لمتابعة كبار الفنانين على مسرح الجامعة.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، تم تجهيز المسرح وفق المواصفات العالمية، وتم توفير كافة الإمكانيات به، وسيقام عليه بدءً من اليوم الأربعاء، بروفات حفل افتتاح أسبوع الجامعات المصرية، مؤكداً أن 3 وزراء سيحضرون حفل الافتتاح وهم وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، ووزير الاتصالات،الدكتور عمرو طلعت، كما سيتواجد اللواء أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق، ومدير العاصمة الإدارية، وجميع رؤساء الجامعات المصرية ونواب رؤساء الجامعات، وعدد من المحافظين، على رأسهم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، و5 آلاف طالب وطالبة من الجامعات المصرية.