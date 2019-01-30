شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تنتهى من صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من صرف السلع المدعمة عن شهر يناير الجارى لبقالى التموين، فى محافظات الوجه القبلى بجانب صرف الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى . وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية، قد أكد إنه يسعى إلى زيادة منافذ التوزيع لوزارة التموين، وأنه بدأ في تنفيذ مبادرة لسد احتياجات المواطنين من خلال الاعتماد علي الشباب في المرحلتين الأولي والثانية، مضيفا بأن الوزارة لديها المرحلة الثالثة لإقامة مشروعات لتشغيل الشباب، وذلك لسد الاحتياج في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

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