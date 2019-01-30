شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات× 24 ساعة.. "الصحة" توفر الكشف المبكر عن الجذام بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

"تحرك مبكر= منع كوارث محققة".. مبادرة الحكومة بنقل ساكنى المناطق العشوائية غير الآمنة تنقذ الآلاف.. لا خسائر بشرية فى حادث انهيار صخرة منشأة ناصر "نموذجا"..إخلاء 13 عقارا.. والتضامن: نقل 82 أسرة لحى الأسمرات

وزارة التموين:

بشائر زيارة الرئيس الفرنسى.. إتفاقية بين التموين والحكومة الفرنسية لإنشاء أسواق للخضراوات والفاكهة فى مصر..إعداد الدراسات خلال فبراير..وجهاز تنمية التجارة: نستهدف انشاء 12 سوقا للجملة باستثمارات 60 مليار جنيه

وزارة التربية والتعليم:

"التابلت فى المديريات".. التعليم تبدأ تسليمه للمحافظات.. والبداية من محافظات شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح.. مصادر: الأجهزة تحتوى على المناهج والمحتوى الرقمى.. واليوم بدء تدريب المعلمين

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: توفير آليات الكشف المبكر عن الجذام بالمجان وفرق لرصد تحولاته

وزارة الإسكان:

اليوم.. فتح باب التحويل لحجز قطع أراضى بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة يبحث مع رئيس زامبيا التعاون المشترك وينقل إليه تحيات الرئيس السيسى

وزارة النقل:

متحدث المترو: آخر قطار من محطة المرج القديمة ينطلق اليوم 11 مساء

وزارة السياحة :

وزيرة السياحة تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية

وزارة الأوقاف :

الأوقاف تعلن أسماء المرشحين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزارة الكهرباء

الكهرباء: نستهدف الإنتهاء من تركيب 25 ألف عداد ذكى نهاية إبريل المقبل