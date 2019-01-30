شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إعداد القادة :لقاءات شباب الجامعات تفتح التواصل بين الطلاب والمسئولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، أن اللقاءات المفتوحة التى يتضمنها منتدى شباب الجامعات المنعقد حاليا بالمعهد تفتح قنوات التواصل بين طلاب الجامعات ومسئولى الحكومة المصرية.

وأضاف عبد اللطيف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن خلال اللقاءات يعبر الطلاب المشاركين فى المنتدى عن آرائهم بكل حرية ويقدمون أفكارهم لمسئولىالحكومة الذين يتناقشون معهم فى كل القضايا بشكل يساهم فى تشكيل عقلية هؤلاء الشباب.