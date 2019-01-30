شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إعداد القادة :لقاءات شباب الجامعات تفتح التواصل بين الطلاب والمسئولين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، أن اللقاءات المفتوحة التى يتضمنها منتدى شباب الجامعات المنعقد حاليا بالمعهد تفتح قنوات التواصل بين طلاب الجامعات ومسئولى الحكومة المصرية.
وأضاف عبد اللطيف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن خلال اللقاءات يعبر الطلاب المشاركين فى المنتدى عن آرائهم بكل حرية ويقدمون أفكارهم لمسئولىالحكومة الذين يتناقشون معهم فى كل القضايا بشكل يساهم فى تشكيل عقلية هؤلاء الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير إعداد القادة :لقاءات شباب الجامعات تفتح التواصل بين الطلاب والمسئولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.