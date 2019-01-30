محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة عبد الكريم:
كشف الشيخ علي الجفري، الداعية الإسلامي، عن آخر كتب قرأها بعيدا عن الكتب الدينية.
وقال الجفري، ردا على سؤال أحد الحضور في ندوة "مستقبل الخطاب الديني" بمعرض الكتاب، أنه قرأ كتاب "الدبلوماسية الدينية"، وكتاب "الشخصية المصرية" للدكتور أسامة الأزهري، وكتاب للشاعر نزار قباني.
جاء ذلك خلال ندوة حول مستقبل الخطاب الديني بقاعة سهير القلماوي بمعرض الكتاب، بحضور الشيخ الحبيب علي الجفري، والشيخ إبراهيم ابوحسين.
كانت هذه تفاصيل خبر نزار قباني من بينهم.. "الجفري" يكشف عن آخر 3 كتب غير دينية قرأها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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