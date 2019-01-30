اليوم.. محاكمة 5 متهمين بترويج عملات ورقية مزورة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 5 متهمين بترويج عملات ورقية مزورة بالبساتين. تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "وليد محمود، وعادل محمود، ومحمد صلاح، وأحمد محمد، ومحمد رشاد"، بحيازة عملة ورقية مقلدة، متداولة قانونًا خارج البلاد، بقصد الترويج، وهي عبارة عن 75 ورقة نقدية من فئة المائة دولار أمريكي، مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق، مع علمهم بأمر تقليدها، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

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