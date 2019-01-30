الخليج 365 في منطقة "الدويقة".. ماذا حدث بعد انهيار الصخرة؟ -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– صابر المحلاوي:

تصوير- علاء أحمد:

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية و٢٣ دقيقة، من عصر اليوم، عندما قطع صوت ارتطام مفزع الهدوء الذي يسود منطقة الرزاز، تحديدًا شارع المدارس بالدويقة في محافظة القاهرة، أعقبة صرخات واستغاثات، من داخل العقارات خوفًا من تنهار منازلهم.

هلع أهالي المنطقة القريبة لنجدة جيرانهم، "اطلعوا بسرعة البيوت هيقع عليها الصخور.. كله يلم حاجته"، وعلى مدار الساعات الماضية، تقدم عدد من الأهالي ببلاغ إلى قسم الشرطة، بتساقط الصخور بمنطقة الرزاز، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية لإخلاء المنازل المجاورة للواقعة تحسبًا لوقوع صخور مرة أخرى.

"أنا كنت جاي زيارة لأختي وفجأة لقيت صريخ واستغاثات"، قالها محمد عبدالتواب أحد المتواجدين بالمنطقة قبل أن يضيف "الجو كله غبار ومفيش حد شاف حاجة بعد تساقط الصخور بالمنطقة".

بوجوه تكسوها الغبار، وعيون يملؤها الحزن، يواصل بعض أهالي منشأة ناصر نقل المفروشات وأثاث منازلهم على سيارات "ربع نقل"، بعدما أعلنت محافظة القاهرة توفير شقق لهم في منطقة الأسمرات بالمقطم، فيما تجمعت بعض الأسر أمام منازلهم وهم يرددون "صخور صغيرة اللي وقعت ومفيش داعي للقلق ده.. إحنا متعودين على كده".

"أخلوا المنازل بعض المنازل المجاورة للصخرة التي سقطت"، قالتها إحدى السيدات القاطنة بالمنطقة، مضيفة: "قالوا لنا هنديكم عمارة 10 طوابق في الأسمرت وبأسانسير، وأهو بنلم حاجتنا وهنروح على هناك دلوقتي".

في إحدى الزوايا المجاورة للمساكن التي أخلتها قوات الأمن؛ وقف عبدالحميد، رجل سبعيني، غير مستوعب لما حدث، بينما وقف نجله بجواره يأخذ بيده "معلش يا أبويا هما قالوا هيدونا شقه متخافش".

وقال صندوق تطوير العشوائيات في بيان له: "سقطت صخرة بمنطقة محجر فوزي عليوة، وهيّ من إحدى المناطق التي سبق أن تم إخلائها وتسكينها بالأسمرات ضمن جهود الدولة لنقل المناطق الخطرة".

وأوضح الصندوق، أنه على الفور انتقلت اللجنة العلمية للموقع وأجهزة المحافظة؛ وعلى رأسهم محافظ القاهرة خالد عبدالعال، الذي يتابع الموقف حتى الآن.

وأرجع صندوق تطوير العشوائيات، سقوط الصخرة إلى وجود تسرب صرف صحي نتيجة سوء الاستخدام.

وأوضح أنه تم أخذ قرارات حاسمة بسرعة إخلاء 3 منازل على الحافة العليا، بالإضافة إلى 12 بيتًا بالحافة السفلى بإجمالي ٨٠ أسرة، ويجري حالياً تسكين الأسر بمشروع الأسمرات.

ولفت الصندوق إلى سقوط صخرة أخرى في الثانية من ظهر اليوم دون أية إصابات.

وكانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت نقل عشرات الأسر بعد انهيار صخرة في الدويقة.