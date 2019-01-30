أخبار مصر | عاجل.. "الأرصاد": طقس اليوم يشهد رياح كثيفة ويكشف حقيقة سقوط أمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الأرصاد": طقس اليوم يشهد رياح كثيفة ويكشف حقيقة سقوط أمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد نشاط كثيف للرياح المثيرة للأتربة، ولكنها لن تصل إلى حد العاصفة.

وأضاف رئيس الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، أن نشاط الرياح سيكون على شمال البلاد والوجه البحرى والقاهرة، ودرجات الحرارة ستكون مع المعدل الطبيعي بالإضافة إلى انتشار السحب المتوسطة والمنخفضة مما يؤدى لعدم ظهور الشمس لفترات طويلة من النهار.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية أنه نشاط الرياح ينتهي مع نهاية اليوم، ولن تسقط أمطار اليوم على أي من مناطق الجمهورية، مشيرًا إلى أن طقس الخميس والجمعة والسبت لطيف ولن يشهد أي ظواهر جوية سوى الشبورة المائية في الصباح الباكر، معلقًا: "الناس تتفسح ومصر من أفضل أماكن العالم".

وتابع: "درجات الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة تتراوح ما بين 18 إلى 19، والوجه البحرى من 19 إلى 20، وجنوب سيناء ومدينة الغردقة ما بين 20 إلى 22 وجنوب الصعيد ما بين 23 إلى 24 درجة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 10 18

الإسكندرية 07 18

بلطيم 07 20

مطروح 10 19

السلوم 08 17

سيوة 03 19

بورسعيد 09 20

دمياط 09 19

الزقازيق 08 19

الإسماعيلية 09 20

السويس 09 20

العريش 06 20

رفح 08 20

رأس سدر 08 22

نخل 03 19

نويبع 12 21

طابا 12 20

كاترين 01 12

الطور 14 20

شرم الشيخ 12 24

الغردقة 12 23

مرسى علم 11 23

الفيوم 07 20

بني سويف 07 20

المنيا 05 21

أسيوط 05 20

سوهاج 06 21

قنا 07 22

الأقصر 07 22

أسوان 11 24

أبوسمبل 12 23

الوادي الجديد 06 24

شلاتين 18 26

أبو رماد 18 25

راس حدربة 18 26

حلايب 19 25